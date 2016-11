Kapfenberg muss um Böhler-Stahlwerk zittern

Die Trennung der Strompreiszone könnte die Modernisierung des Standorts vereiteln, bis zu 3.000 Jobs wären dann gefährdet

Wien – Es war eine Bombenüberraschung, als die Voestalpine zu Jahresbeginn riesige Ausbaupläne für den Edelstahl-Standort Kapfenberg bekanntgab. Um 250 bis 300 Millionen Euro soll das teilweise 100 Jahre alte Werk völlig neu errichtet werden. Doch am Mittwoch setzte Voest-Chef Wolfgang Eder ein großes Fragezeichen hinter die Pläne.

Angesprochen auf Kapfenberg, bezeichnete Eder die jüngsten Entwicklungen im Energie- und Kimabereich als "nicht sehr ermutigend". Konkret sprach der Voest-Chef das drohende Ende der Strompreiszone mit Deutschland an, das zu einer Verteuerung der Elektrizität im zweistelligen Prozentbereich in Österreich führen werde.

Wirtschaft warnt vor Jobverlusten

Beim Böhler-Standort der Voest in Kapfenberg handelt es sich um ein Elektrostahlwerk – ohne Hochofen und Kokerei, wie beispielsweise in Linz. Entsprechend stark hängt die Rentabilität vom Strompreis ab. Derzeit arbeiten 3.000 Böhler-Leute in der steirischen Stahlstadt. Ohne Modernisierung wären diese Jobs gefährdet, weil die Investition dann an einem anderen Standort vorgenommen werden würde. Davor hatte bereits die Wirtschaftskammer gewarnt, dass die Trennung der Strompreiszone Tausende Arbeitsplätze gefährde.

USA als Alternative?

Über Alternativen wollte Eder keine genaue Auskunft geben. Insider halten es für denkbar, dass der neue Standort für eine Eisenreduktionsanlage im texanischen Corpus Christi auch für ein Edelstahlwerk geeignet wäre. Ebenfalls möglich, wenngleich weniger wahrscheinlich, ist für Beobachter ein Werk in China. Eine Entscheidung soll im zweiten Halbjahr 2017 fallen, sagte Eder, der neben der Strompreiszone auch die EU-Klimapolitik und den Marktwirtschaftsstatus Chinas als wichtige Kriterien nannte.

Keine UVP

Das Verfahren für das neue Werk in Kapfenberg wurde bereits eingeleitet. Das Land Steiermark hat den Feststellungsantrag der Voestalpine genehmigt, wonach für das Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Als Grund werden die mit der Neuerrichtung verbundene Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie eine Reduktion der Emissionen und Immissionen angeführt. Es komme also zu einer Verbesserungen der Umweltauswirkungen in Kapfenberg. (Andreas Schnauder, 9.11.2016)