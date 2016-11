Schlepperprozess in Eisenstadt: 50 Menschen in Kastenwagen gepfercht

Im Laderaum wurde Luft knapp – Panne stoppte Transport – Angeklagter will von Schleppung erst auf Fahrt etwas mitbekommen haben

Eisenstadt – Eine Schlepperfahrt, die im Vorjahr nur durch eine Panne ein vorzeitiges Ende gefunden hat, beschäftigte heute, Mittwoch, einen Schöffensenat im Landesgericht Eisenstadt. Ein Bulgare soll am 25. Juli 2015 rund 50 Menschen aus Syrien und Afghanistan in einem Mercedes Sprinter von Ungarn nach Österreich gebracht haben.

Die Geschleppten, darunter Frauen und Kinder, befanden sich laut Anklage dabei wegen Sauerstoffmangels im Laderaum in einer qualvollen Situation. Wegen eines Motorschadens war für den illegalen Transport im Burgenland Endstation. Die Flüchtlinge wurden aufgegriffen, der mutmaßliche Schlepper konnte sich noch nach Ungarn absetzen, wurde aber später gefasst.

Vor Gericht bestritt der Mann, selbst den Kastenwagen gelenkt zu haben. Er sei bei einer Autobahnbrücke in Budapest zugestiegen, nachdem ihm jemand einen Job in Österreich versprochen habe, erzählte er. Für die Vermittlung hätte er von seinem Lohn 500 Euro zahlen sollen.

"Nach einer gewissen Zeit hörte ich, dass hinten geklopft wird", schilderte der Angeklagte. Er habe zum Fahrer gesagt: "Was ist eigentlich los?" und zur Antwort bekommen: "Das sind Syrer." Erst, als es aus dem Motorraum rauchte, habe der Fahrer angehalten. Zu dem Zeitpunkt sei man "vielleicht drei oder vier Stunden" unterwegs gewesen.

"Ich habe dann Leute gesehen, die in keinem guten Zustand waren", erzählte der mutmaßliche Schlepper. Er habe ihnen Wasser, einen Energydrink und sein Sandwich gegeben. Einige Personen seien beim Öffnen der seitlichen Türe aus dem Wagen heraus auf ihn gefallen. Die Türe sei mit einer Gummimatte verkleidet gewesen: "Diese Verkleidung ist von den Leuten herausgerissen worden, damit mehr Luft hineinkommt", beschrieb der Mann, unter welchen Umständen die Fahrt vor sich ging. Er habe dem Lenker gesagt, dass er gehe. Dann sei er per Autostopp zurück nach Ungarn gelangt.

Kind wurde ohnmächtig



Einer der im Laderaum eingepfercht gewesenen Geschleppten schilderte per Videokonferenz, was er am Weg vom serbisch-ungarischen Grenzgebiet nach Österreich erlebt hatte. Mit ihm waren seine Frau und seine vier Kinder unterwegs. Die Reise seiner Familie von Afghanistan nach Deutschland habe etwa 30.000 Dollar (27.180 Euro) gekostet, erzählte der 49-Jährige.

Der Zeuge gab an, früher in Afghanistan als UN-Mitarbeiter tätig gewesen zu sein. In einem Wald in Ungarn hätten 50 bis 60 Menschen nach längerem Fußmarsch einen Tag lang auf den Transport gewartet. Der Angeklagte habe die Gruppe abgeholt, um sie nach Deutschland zu bringen. "Es war ein Mitfahrer dabei. Sie waren zu zweit", erinnerte sich der Zeuge. Auf die Frage der Vorsitzenden des Schöffensenats, Richterin Birgit Falb, ob er den Angeklagten als Lenker identifizieren könne, antwortete er: "Ja, hundertprozentig."

Die Schlepperfahrt nahm ihren Lauf. "Weil es sehr heiß war und wir keine Luft bekamen und weil wir sehr durstig waren, haben wir an die Wände geklopft", schilderte der 49-Jährige. Da habe das Fahrzeug angehalten und es seien ihnen sechs Flaschen Wasser gegeben worden. Im Laderaum sei es sehr dunkel gewesen. "Es gab keine Luftzufuhr. Mein kleines Kind ist ohnmächtig geworden. Wir hatten alle Angst, dass wir ersticken", berichtete der Zeuge.

Bevor der Mann aussagte, hatte der Angeklagte bei seiner Befragung mehrfach beteuert, nicht selbst gefahren zu sein. Seine Erzählung, dass er mitten in Budapest zugestiegen sei, nahm ihm der Senat nicht ab. "Die weißen Kastenwagen waren die klassischen Fahrzeuge für die Großschleppungen", sagte die Vorsitzende in Richtung Dolmetscherin: "Seine Geschichte finde ich haarsträubend." Die "Illegalen" seien in einem Waldstück eingestiegen, seine Version sei "lebensfremd".

Der Zeuge erzählte auch von einem Vorfall auf der Reise, bei dem seine Frau mit einem der Kinder und eine syrische Familie aus dem Fahrzeug geholt wurden. Nur, weil er laut geschrien habe, habe seine Frau mit dem Kind nicht zurückbleiben müssen. Die syrische Familie habe nicht mehr einsteigen können. "Ich gehe davon aus, das ist wegen des Platzmangels gewesen", sagte der 49-Jährige. Im Prozess waren nach seiner Befragung noch weitere Zeugenaussagen vorgesehen. (APA, 9.11.2016)