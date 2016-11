Caritas und Samsung machen Smartwatch zum Notfallknopf

Notfall-App von B-Cared und Trainings für ältere Menschen

Kommunikation spielt sich mittlerweile hauptsächlich über Smartphones und Computer ab. Ältere Menschen, die mit neuen Technologien nicht zurechtkommen, sind daher oft vom Geschehen abgeschnitten. Bei einem medizinischen Notfall kann das schwere Folgen haben. Die Caritas, Samsung und der App-Entwickler B-Cared haben nun eine gemeinsame Aktion gestartet, um Senioren eine Anbindung in die digitale Welt zu geben.

Notfalldienst

Die App B-Cared richtet sich vor allem an alleine lebende, ältere Menschen. In einem Notfall müssen Nutzer nicht selbst einen Notruf tätigen, was etwa bei einem schweren Sturz unmöglich werden kann. Stattdessen fragt die App in bestimmten Zeitintervallen nach, ob es der Person gut geht. Betätigt sie den Ok-Button, wird der Notrufzentrale der Caritas signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Gibt es keine Antwort, wird eine Benachrichtigungskette aktiviert. B-Cared informiert dann automatisch entweder Kontaktpersonen oder Caritas. Diese können dann versuchen Kontakt mit der Person aufzunehmen oder direkt die Rettung oder Polizei verständigen.

App für Samsung-Smartwatch

In Zusammenarbeit mit Samsung wurde eine Version der App für die Smartwatch S2 entwickelt. Diese erkennt beispielsweise, wenn eine Person zu Fall kommt. Nach einigen Sekunden erscheint auf dem Display der Uhr der Ok-Button. Bei einem Fehlalarm oder einem Sturz ohne Folgen, kann die Person auch hier durch Antippen des Displays Bescheid geben, dass nichts passiert ist. Die Smartwatch muss sich dafür allerdings in Bluetooth-Reichweite des Smartphones befinden. Ist die Entfernung zu groß, erscheint sowohl am Display der Uhr als auch am Handy ein Hinweis.

Wenn sich die Person nicht meldet, erhalten die angegebenen Kontakte oder die Caritas einen SMS mit einem Link zu einer Notfallkarte. Dort können nach Passworteingabe unter anderem medizinische Daten und der letzte Standort der Person abgerufen werden. Die App kann auch ohne Smartwatch genutzt werden und steht für Android-Smartphones zur Verfügung.

Der Service kostet im Monat 14,90 Euro. Um Senioren und Seniorinnen den Umgang mit App, Smartphone und Smartwatch beizubringen, hält Samsung spezielle Trainings in Einrichtungen der Caritas ab. (br, 9.11.2016)