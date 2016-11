Überleben nach dem Atomkrieg: Nächstes "Metro"-Game erscheint 2017

Nachfolger der Shooter-Serie setzt Geschichte des dritten Buchs "Metro 2035" fort

Die postapokalyptische Shooterserie "Metro" erhält einen dritten Teil. Dies geht aus einem Eintrag der offiziellen Webseite zum kommenden Buch "Metro 3025" hervor. Demzufolge werde das Spiel direkt an die Ereignisse der Bücher anknüpfen und die Geschichte weiterspinnen. Herausgeber Deep Silver hat die Entwicklung allerdings noch nicht bestätigt.

Verseuchte Welt

Der erste Teil der Videospielreihe erschien im März 2010 unter dem Titel "Metro 2033". Darin werden Spieler in die Ubahnschächte eines verstrahlten Moskaus versetzt. Nach einem atomaren Weltkrieg haben sich die Menschen in den Untergrund zurückgezogen und müssen versuchen, zwischen widrigen Bedingungen und bestialischen Mutanten zu überleben. 2013 folgte der zweite Teil "Metro: Last Light". Beide werke wurden von A4 Games entwickelt und zunächst von THQ und dann Deep Silver vertrieben. (9.11.2016)