Putin unter ersten Gratulanten des neuen US-Präsidenten

Russland hofft auf Dialog, die EU vertraut auf strategische Partnerschaft, und die Nato freut sich auf Trumps Besuch bei ihrem Gipfel

Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl sind am Mittwoch bereits zahlreiche Glückwünsche eingelangt. Russlands Präsident Wladimir Putin schickte dem Republikaner ein Telegramm, in dem er auf eine gute Zusammenarbeit und einen Dialog hofft, "der den Interessen beider Länder dient". Im russischen Parlament wurde applaudiert, als die Nachricht von der Niederlage Hillary Clintons die Runde machte.

Die Spitzen der Europäischen Union gratulierten ebenfalls und luden Trump zu einem EU-USA-Gipfel ein, um die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren zu skizzieren. "Heute ist es wichtiger denn je, die transatlantischen Beziehungen zu stärken", schrieben Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk in einem gemeinsamen Brief. "Zum Glück ist die strategische Partnerschaft EU–USA breit und tief."

Nato gratuliert

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg freut sich ebenfalls auf ein baldiges Treffen und hofft auf eine Teilnahme Trumps am Nato-Gipfel im Frühling. Im Wahlkampf hatte Trump die Nato noch als überholt bezeichnet und den militärischen Schutz der anderen Mitglieder durch die US-Streitkräfte infrage gestellt. Die britische Premierministerin Theresa May richtete Trump Glückwünsche aus und hofft, dass die USA und Großbritannien "weiterhin enge Partner bleiben". Ungarns rechtspopulistischer Premier Viktor Orbán, der sich als einziger EU-Regierungschef schon vor der Wahl sein Faible für Trump gestanden hatte, hält dessen Sieg für eine "großartige Neuigkeit. Die Demokratie lebt noch".

Und auch die französische Rechtsextremistin Marine Le Pen gratulierte Trump zum Sieg und dem "freien amerikanischen Volk" zur Wahl des Republikaners. (flon, 9.11.2016)