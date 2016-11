W24-Schwerpunkt: "Das Novemberprogrom 1938"

Kooperation zum Jahrestag der Novemberpogrome 1938 mit dem Projekt Herklotzgasse 21

Wien – Der Wiener Stadtsender W24 widmet den Opfern, Überlebenden und Zeitzeugen einen Themenschwerpunkt anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938. In Zusammenarbeit mit dem Projekt Herklotzgasse 21 kommen zahlreiche Zeitzeugen zu Wort.

"Sie erzählen vom 'Anschluss', ihren persönlichen Erlebnissen während der Kriegszeit, der Vertreibung und Vernichtung ihrer Angehörigen bis hin zu den Ereignissen nach Kriegsende in Wien", informiert der Sender in einer Aussendung. Thema ist etwa das Leben und Wirken Moshe Jahodas, der als Kind Österreich nach den Ereignissen des Novembers 1938 mit einem Kindertransport verlassen musste und als einziger seiner Familie überlebte.

Jahoda machte Karriere in verschiedenen öffentlichen Institutionen in Israel. Ab dem Jahr 2001 war er als Vertreter Israels federführend an den Verhandlungen für das Entschädigungsabkommen mit der Republik Österreich beteiligt.



Themenschwerpunkt "Strom der Erinnerung"