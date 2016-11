Was erwarten Sie vom neuen US-Präsidenten Trump?

Donald Trump wird der 45. US-Präsident. Worauf sollte er Ihrer Meinung nach während seiner Amtszeit besonderen Wert legen?

"Hillary Clinton hat mich angerufen", sagte Donald Trump in seiner Rede vor hunderten begeisterten Anhängern in einem New Yorker Hotel. Sie habe ihre Niederlage in der Wahl zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten im persönlichen Gespräch eingestanden. Zu diesem Zeitpunkt stand es ohnehin schon fest, wer aus dem US-Wahltag als Sieger hervorgegangen war. Donald Trump setzte sich überraschend – und überraschend deutlich – gegen seine demokratische Widersacherin durch.

Donald Trump ist ein kaum vorstellbares Kunststück gelungen.

"Make America Great Again"

Der neue Präsident steht vor einer Reihe an Herausforderungen im In- und Ausland. Nicht zuletzt wurde er wohl auch deshalb gewählt, weil er im Wahlkampf versprach, ans Ausland verlorene amerikanische Jobs in der Industrie zurückzuholen, Mauern an der Grenze zu Mexiko zu errichten und ganz allgemein Amerika wieder "great" zu machen. Außenpolitisch stellte Trump in Reden unter anderem die Nato infrage und liebäugelte mit Russlands Präsident Putin. Allein damit wäre die bisherige US-amerikanische Außenpolitik auf den Kopf gestellt.

Wird Trump in den Augen seiner Anhänger nicht selbst zur "Elite", hat er noch eine große Zukunft vor sich.

Was erwarten Sie von Donald Trump?

Der Livebericht des STANDARD stieß bei den Usern auf reges Interesse. Mehr 300.000 Leser begleiteten unser Redaktionsteam durch die Wahlnacht. Viele Wünsche, Erwartungen und Sorgen wurden in mehr als 25.000 Postings geteilt.

Wird vielleicht doch nicht so heiß gegessen wie gekocht?

Was erwarten Sie von Donald Trump als mächtigstem Mann der Welt? Welche Maßnahmen sollte er setzen, welche sollten besser als folgenlose Wahlkampf-Gags zu den Akten gelegt werden? Denken Sie, das Verhältnis zwischen den USA und Europa könnte nun Schaden nehmen? Oder wird Europa gar gestärkt aus mindestens einer Amtszeit von "The Donald" hervorgehen? (jnk, 9.11.2016)