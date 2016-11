Inflation in China legt zu

Die Verbraucherpreise legen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent zu

Peking – In China zieht die Inflation an. Die Verbraucherpreise legten im Oktober zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der Anstieg war in dieser Höhe von Analysten erwartet worden. Im September hatte er bei 1,9 Prozent gelegen.

Die Erzeugerpreise kletterten im Oktober mit 1,2 Prozent so stark wie seit Dezember 2011 nicht mehr. Die Expertenprognose lag bei plus 0,8 Prozent. Im September hatte es einen Anstieg von 0,1 Prozent gegeben. Es war der erste seit fast fünf Jahren. (APA/Reuters, 9.11.2016)