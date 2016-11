Detroit gewinnt gegen Raffls Flyers

Vanek fehlte bei Sieg im Penaltyschießen – Grabner verlor mit Rangers gegen Vancouver

New York – Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben am Dienstag in der NHL gegen die Detroit Red Wings eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen kassiert. Die ohne den weiterhin verletzten Thomas Vanek spielenden Red Wings beendeten eine Negativ-Serie von fünf Niederlagen. Glücklos verlief der elfminütige Einsatz von Michael Grabner für die New York Rangers beim 3:5 gegen Vancouver.

Der Österreicher verwertete keinen seiner sechs Schüsse, sein Team verlor erstmals nach fünf Siegen. Die Rangers sind mit 20 Punkten aber Dritte der NHL hinter Montreal (23) und Pittsburgh (20). Die Vancouver Canucks feierten dank dreier Treffer im Schlussabschnitt den ersten Sieg nach neun Niederlagen.

Den Erfolg von Detroit bei den Flyers machte Andreas Athanasiou perfekt. Nachdem er in der 52. Minute den Ausgleich zum 2.2 erzielt hatte, bezwang er Keeper Steve Mason auch im Penaltyschießen. (APA, 9.11.2016)

NHL-Ergebnisse, Dienstag

New York Rangers (mit Grabner) – Vancouver Canucks 3:5

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Detroit Red Wings (ohne Vanek/verletzt) 2:3 n. P.

Nashville Predators – Ottawa Senators 3:1

Montreal Canadiens – Boston Bruins 3:2

Pittsburgh Penguins – Edmonton Oilers 4:3

Washington Capitals – San Jose Sharks 0:3

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 0:7

Winnipeg Jets – Dallas Stars 8:2

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 2:4

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 3:2 n. P.