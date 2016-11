US-Wahlen schockieren die internationalen Finanzmärkte

Aktien-, Dollar- und Ölkurse brechen ein, Staatsanleihen und Gold legen zu. Die Märkte trauen Trump nicht

Nicht nur die Meinungsforscher lagen daneben, auch die Börsen. Nach der Einstellung der FBI-Ermittlungen hatten die Märkte am Montag noch tief durchgeatmet und stark zugelegt. Es schien sich abzuzeichnen, dass Hillary Clinton der Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen nicht mehr zu nehmen ist. Doch die Entwicklung des Wahltags hat alles über den Haufen geschmissen – und die Aktienmärkte in den Keller geschickt.

Nicht nur das: Der Dollar fällt, der mexikanische Peso stürzt auf ein historisches Tief ab, Goldkurs und Staatsanleihen – sie gelten als sicherer Hafen in Zeiten von Turbulenzen – legten stark zu. Warum eigentlich? Immerhin bringt Trump vieles mit im Gepäck, was Börsianer üblicherweise entzückt: Steuersenkungen, Finanzmarktderegulierung, Rückbau des Staates – beispielsweise bei Umweltschutz und Gesundheitsversorgung (Stichwort: Obamacare).

Gift für die Weltwirtschaft

Trump hat aber auch zahlreiche Maßnahmen angekündigt, die Gift für die Weltwirtschaft sind: die Einführung von Handelsschranken, ein wirtschaftspolitischer Isolationismus. Das könnte, so befürchten manche Ökonomen wie beispielsweise jene des französischen Kreditversicherers Coface, die USA in eine Rezession stürzen und die Weltwirtschaft stark belasten. Und noch etwas lässt die Sorgenfalten wachsen: Trumps Unberechenbarkeit. Nichts fürchten die Märkte mehr als Unsicherheit.

Und noch etwas bewegt die Börsianer: Sie bevorzugen eine ausgewogene Balance zwischen Weißem Haus und Kongress. Derzeit sieht es aber danach aus, dass Trump Präsident wird und die Republikaner beide Kammern im Parlament dominieren werden.

Japan eröffnet den Reigen

All das hat sich am Mittwoch manifestiert. In Japan krachte der Nikkei-Index um fünf Prozent nach unten. In ganz Asien war der Rückgang aber mit rund zwei Prozent deutlich moderater. Gold legte um drei Prozent zu, die Ölkurse gaben deutlich nach. In Europa und den USA lassen Frühindikatoren bei den großen Indizes auf ein Minus von fünf Prozent schließen.

Aktienanalysten rechnen mit einer weiteren Talfahrt in den kommenden Jahren. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. Einige Experten ziehen Vergleiche mit dem Brexit. Das Votum der Briten für einen EU-Austritt hatte ebenfalls Schockwellen ausgelöst – freilich nur kurzzeitig. Mittlerweile haben die Märkte das Ergebnis des Referendums längst verdaut. (Andreas Schnauder, 9.11.2016)