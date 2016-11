Auch Drogeriekette Walgreens verklagt Bluttest-Start-up Theranos

Theranos hatte versprochen, die Bluttests-Technik mit kleineren Proben zu revolutionieren. Dann tauchten ernste Zweifel an der Technologie auf und Investoren fordern ihr Geld zurück

Palo Alto – Der Druck auf das Bluttest-Start-up Theranos, das einst eine Revolution im Gesundheitswesen versprach, nimmt mit einer Klage der Drogeriekette Walgreens noch einmal zu. Der Einzelhändler fordere seine Investition von 140 Millionen Dollar (126,83 Mio. Euro) zurück, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen am späten Dienstag.

Die Klage selbst ist bisher unter Verschluss, so dass keine offiziellen Details zu den Vorwürfen öffentlich wurden.

Zweifel an neuer Technologie

Theranos versprach, Bluttests durch deutlich kleinere Proben zu revolutionieren. Investoren bewerteten das Start-up in einer Finanzierungsrunde mit rund neun Milliarden Dollar. Vor rund einem Jahr warf eine Serie von Enthüllungsberichten im "Wall Street Journal" jedoch erhebliche Zweifel an der Technologie auf. Inzwischen ermitteln die US-Behörden und die Zukunft der Firma scheint ungewiss, nachdem Gründerin und Chefin Elizabeth Holmes wegen Regelverstößen für zwei Jahre untersagt wurde, Labore zu betreiben.

Walgreens fühlt sich getäuscht

Walgreens bot im Rahmen der Partnerschaft Platz für Theranos-Standorte in 40 seiner Läden. Nach Informationen der Zeitung sieht sich die Drogeriekette von Walgreens über den Entwicklungsstand der Technologie getäuscht. Der Einzelhändler hatte bereits im Juni die Geschäftsbeziehung zu Theranos gekappt. Das Start-up warf Walgreens am Dienstag im Gegenzug vor, Zusagen an Theranos nicht eingehalten und der Firma dadurch geschadet zu haben.

Im Oktober war Theranos bereits von einem Hedgefonds verklagt worden, der in das Start-up investiert hatte. (APA, 9.11.2016)