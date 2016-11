ÖFB-Frauen bei EM gegen Frankreich, Schweiz und Island

Team von Dominik Thalhammer wurde aus dem vierten Topf gezogen – Frankreich als Gruppenfavoritinnen

Rotterdam – Österreichs Fußball-Frauen treffen bei ihrer EM-Premiere in der Gruppe C auf Frankreich, Island und die Schweiz. Das ergab die Auslosung für die Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) am Dienstag in Rotterdam. Die Elf von Teamchef Dominik Thalhammer war aus dem vierten und letzten Topf gelost worden. Die ÖFB-Auswahl startet am 18. Juli in Deventer gegen die Schweiz ins Turnier.

Gastgeber Niederlande bekommt es in der Gruppe A mit Norwegen, Dänemark und Belgien zu tun, Titelverteidiger Deutschland tritt in der Gruppe B gegen Schweden, Italien und Russland an. Die Gruppe D bilden England, Schottland, Spanien und Portugal. (APA, 8.11.2016)

Auslosung Euro 2017 der Frauen:

Gruppe A: Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien



Gruppe B: Deutschland, Schweden, Italien, Russland

Gruppe C: Frankreich, Island, Österreich, Schweiz

Gruppe D: England, Schottland, Spanien, Portugal