TV- und Radiotipps für Mittwoch, 9. November

22.55 BEWEGEND Schattenkinder (Ombline, F/B 2011, Stéphane Cazes) Ombline (Mélanie Thierry), eine 20-jährige Frau aus schwierigen Verhältnissen, wird zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie bekommt einen Sohn und zieht ihn zunächst unter widrigen Umständen auf. Später kommt er in eine Pflegefamilie. Ombline fällt in ein Loch aus Selbstmitleid und Resignation. Bis 0.30, Arte

Radiotipps

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Zum Ausgang der US-Wahl Elisa Vass diskutiert das Ergebnis der US-Wahl mit Janet Cobb (Democrats Abroad), Reinhard Heinisch (Politikwissenschafter) und Michael Stevens (pensionierter US-Diplomat, Republikaner). Bis 19.05, Ö1

18.30 MAGAZIN

KulturTon: Die Täter des Judenpogroms 1938 in Innsbruck Zum Gedenken an die Reichspogromnacht, als in der Nacht vom 9. 11. auf den 10. 11. 1938 auch in Innsbruck Morde an der jüdischen Bevölkerung verübt wurden, stellt Thomas Albrich sein Buch Die Täter des Judenpogroms 1938 in Innsbruck vor. Bis 19.00, Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

19.00 MUSIKMAGAZIN

Homebase Mit (r)each ist gerade das dritte Album der Band Dawa erschienen. Produziert haben es wieder Patrick Pulsinger und Oliver Brunbauer. Bis 22.00, FM4

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Vom Kampfbegriff zum Gemeinschaftsappell Schon der Gründungsgedanke der EU beinhaltete den Wunsch solidarischen Handelns der Mitglieder. Nun scheint die Forderung immer mehr zu verblassen. Bis 22.00, Ö1

0.05 TALK & MUSIK

Nachtquartier: Der Rhythmusforscher Musiker Friedrich "Flip" Philipp-Pesendorfer ist zu Gast bei Helmut Jasbar. Bis 1.00, Ö1 (Oliver Mark, 9.11.2016)