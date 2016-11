"Medienlöwin" in Gold an Sibylle Hamann

Silber für Elisa Vass von Ö1 für "Sprache, Geschlecht und Politik und an "Falter" für "Uns reicht's!"

Wien – Die Jury des Journalistinnenkongresses verlieh die goldene "Medienlöwin" in Gold am Dienstagabend an die Autorin Sibylle Hamann. Die Auszeichnung geht an Journalistinnen, die mit ihrer Medienpräsenz und ihrer Vorbildfunktion anderen Frauen Mut machen, sich in den Medien durchzusetzen. Hamann schreibt im "Falter", in der "Presse", für die "Zeit" und "Emma".

Die Medienlöwin in Silber ging am Dienstagabend an Elisa Vass für ihr "Journal Panorama" "Sprache, Geschlecht und Politik" über ein Symposium an der Uni Wien zur Darstellung (oder Nicht-Darstellung) von Frauen in Medien und wie Sprache Bilder über Wirklichkeit und Geschlechterrollen formt.

Den Medienlöwen bekam der "Falter" für seine Coverstory "Uns reicht's!" Die vier Journalistinnen Hanna Herbst, Barbara Kaufmann, Corinna Milborn, Ingrid Thurnher berichten ihre Erlebnisse mit sexistischen und herabwürdigenden Beschimpfungen. Dei Aktion stieß auf breite Unterstützung unter dem Hashtag #soldaritystorm in sozialen Medien, eine Petition erhielt mehrere tausend Unterschriften. Die Jury würdigt das "nachhaltige Wirken" mit dem Löwen.

Der Journalistinnenkongress tagt am Mittwoch in Wien. (red, 8.11.2015)