Mindestsicherung: Wiener Grüne lehnen Stöger-Vorschlag ab

Häupl könnte zwar mit Deckel leben, will aber keine Unterschiede zwischen Flüchtlingen und österreichischen Staatsbürgern

Wien – Das Hickhack bei der Mindestsicherung hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Wie berichtet hat Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) am Montag der ÖVP überraschend ein neues Kompromissangebot gemacht. Bei den arbeitsfähigen Vollbeziehern ist er nun doch bereit, eine Muss-Bestimmung bei der Deckelung von 1.500 Euro einzuführen. Kein Land dürfte also darüber hinausgehen.

Für Asylberechtigte schlägt er auf Drängen der ÖVP einen Sockelbetrag von nur 520 Euro für Alleinstehende vor. Die Länder könnten dann autonom entscheiden, ob sie mehr zahlen wollen.

Grüne Bedenken

Am Mittwoch soll weiterverhandelt werden. In Wien scheint eine Zustimmung jedenfalls unwahrscheinlich. Die Grünen, die in der Bundeshauptstadt mit der SPÖ regieren, sind nämlich gegen den jüngsten Stöger-Kompromiss. "Das ist bereits der ÖVP-Vorschlag und eindeutig abzulehnen", kritisierte Landessprecher Joachim Kovacs im Gespräch mit dem STANDARD.

Der Deckel von 1.500 Euro "ist rechtswidrig", sagt Kovacs. Zudem könne man mit dem geplanten Sockelbetrag für Asylberechtigte von 520 Euro in Wien nicht überleben. Den Streit zwischen der Bundes-SPÖ und der Bundes-ÖVP bezeichnet er als "Scheindebatte auf dem Rücken der Ärmsten". Abschließend festlegen wollen sich die Wiener Grünen aber erst, wenn sich SPÖ und ÖVP geeinigt haben, "wenn es einen Lopatka-tauglichen Vorschlag gibt", wie Kovacs es formuliert.

"Das Limit erreicht"

Differenziert äußerte sich der Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ). Für ihn ist mit dem neuen Vorschlag "das Limit erreicht". Soll heißen: Ein Deckel von 1.500 Euro für arbeitsfähige Vollbezieher sei "okay", damit könne die Wiener SPÖ "durchaus leben". Bisher hatten sich auch die Wiener Roten gegen einen Deckel ausgesprochen. "Wir sind bereit, in diesen ganzen Verhandlungen sehr weit zu gehen", sagte Häupl.

Vehement sprach er sich aber weiter gegen eine Unterscheidung zwischen österreichischen Staatsbürgern und Asylberechtigten aus. Eine Kürzung für Asylberechtigte wie in Oberösterreich sei "verfassungswidrig" und ein absolutes "No-go". Ablehnend äußerte sich Häupl aber auch zum nun ins Spiel gebracht Sockelbetrag für Asylberechtigte. Wenn man keine einheitlichen Leistungen zustande bringe, könne man gleich zu den alten Regelungen der Sozialhilfe zurückkehren, findet er.

Plan B wird später besprochen

Über einen Plan B für Wien, sollte die Mindestsicherungs-Vereinbarung Ende des Jahres auslaufen, wollte Häupl nicht sprechen. Es gelte weiterzuverhandeln, um eine gemeinsame Lösung mit allen Bundesländern zu erzielen – "wenn es nötig ist, bis am 31. Dezember zu Mittag", sagte Häupl. "Ich bin ergebnisorientiert und nicht zeitorientiert." Bei einem ersatzlosen Auslaufen des Vertrags müssten ab 2017 zudem die Länder alleine die Krankenversicherung der Mindestsicherungsbezieher zahlen. Heuer schießt der Bund rund 50 Millionen Euro zu.

Vor dem Ausfall dieses Kostenersatzes warnte auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Er sieht die Chancen auf eine Einigung bei 50:50, wie er nach der Regierungssitzung sagte. Sollte es zu keinem Konsens kommen, werde die Welt aber auch nicht untergehen, ist Wallner überzeugt. Die grüne Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker kündigte für diesen Fall an, sich um eine Abstimmung der westlichen Bundesländer bemühen zu wollen – "damit die Bewegungen nicht zu gravierend werden".

Stöger gegen die eigene Überzeugung

Stöger selbst erklärte nach dem Ministerrat in Wien, dass er nun wirklich keine weiteren Zugeständnisse mehr machen könne. Er räumte sogar ein, schon den aktuellen Vorschlag gegen seine Überzeugung gemacht zu haben. Als Minister müsse er aber die "Machtverhältnisse" in den Ländern anerkennen. Es gehe um den "kleinsten gemeinsamen Nenner". Nun erwarte er sich im Gegenzug ein Entgegenkommen der ÖVP bei den Wohnsitzauflagen für Asylberechtigte.

Auf ÖVP-Seite wurde aber bereits angedeutet, dass man mit dem vorliegenden Entwurf noch nicht ganz zufrieden ist. So stört die Schwarzen, dass der Deckel nur für neue Antragsteller und nur für arbeitsfähige Vollbezieher gelten würde. Innenminister Wolfgang Sobotka unterstellte ob der Verhandlungstaktik Stögers gar, die SPÖ habe gar kein Interesse an einer Einigung. Sein Zugang: Auch nach den geplanten Kürzungen habe Österreich noch immer die höchsten Leistungen im EU-Vergleich. (David Krutzler, Günther Oswald, 8.11.2016)