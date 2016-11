Rund eine Milliarde Wahl-Tweets in den USA

Präsidentschaftskür seit über einem Jahr heißes Thema auf Twitter

Die Menschen in den USA haben seit Beginn der Vorwahlen im August 2015 über Twitter etwa eine Milliarde Kurznachrichten zur Präsidentschaftswahl abgesetzt. Am häufigsten wurde dabei Hillary Clintons an Donald Trump gerichteter Tweet "Delete your account" weiterverbreitet – fast 530.000 mal, wie das Portal "Politico" am Dienstag meldete.

"Delete your account"

Donald Trumps erfolgreichster Tweet, in dem er nach dem Verbleib von 33.000 Mails von Clinton fragt, wurde rund 170.000 mal geteilt. (APA, 8.11. 2016)