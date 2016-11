Toblerone spart in Großbritannien an Dreiecken

Höhere Kosten trieben Mondelēz zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Die Schokolade verliert einige Dreiecke, den Briten schmeckt das gar nicht

In Großbritannien bleibt Freunden der Toblerone, der Schweizer Schokolade mit den Dreiecken, der Bissen im Hals stecken. Denn neuerdings fehlt in der Schoko das eine oder andere Dreieck, dafür sind die Abstände größer. Das heißt natürlich auch: Es ist weniger Schokolade da.

Höhere Rohstoffpreise hätten dazu geführt, dass die Toblerone in Großbritannien abspecken musste, heißt es vom Hersteller Mondelēz International. Der Verfall des britischen Pfund im Nachklang der Entscheidung, aus der EU auszutreten, habe hingegen nichts mit der Entscheidung zum Kleinerwerden zu tun.

In den sozialen Medien hat die Schrumpfung der Toblerone zu einem Aufschrei geführt. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass in Großbritannien Unternehmen versuchen, höhere Kosten für ihre Produkte, die sich aus einem nahenden Brexit ergeben könnten, zu kompensieren.

So wollte der Konzern Unilever die Preise für Marmite (Maggi-artige Würzpaste), Pot Noodle (Nudelsnack im Plastikbecher) und Magnum-Eis im vergangenen Monat um zehn Prozent erhöhen, was zum sogenannten "Marmite-Krieg" mit der Supermarktkette Tesco führte. Diese nahm die Produkte aus Protest gegen die höheren Preise aus dem Handel, was die Konsumenten dagegen Sturm laufen ließ. Mittlerweile sind die Produkte wieder in Tesco-Läden zu finden, der Preiskrieg hält aber weiter an. Die in Großbritannien meistverkauften Chips verteuerten sich unlängst ebenfalls erheblich, Hersteller Walker begründete den Schritt mit höheren Kosten aufgrund des Verfalls der britischen Währung.

Brexit just got real.

Via @markcjgreenwood #toblerone pic.twitter.com/VyFT7KGDvv — John Prescott (@johnprescott) November 8, 2016 Auf Twitter macht man sich über die ungewöhnliche Designveränderung lustig.

Mondelēz hat das Gewicht der britischen Toblerone jedenfalls von 400 auf 360 Gramm verringert. In anderen Ländern schaut die Schokolade noch so aus wie immer. Ohne große Löcher zwischen den Dreiecken. (rom, Reuters, 8.11.2016)