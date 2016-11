Über die Südosttangente Richtung Irland

Weil die Plätze beim Happel-Stadion nicht in bestem Zustand sind, pendelt das ÖFB-Team zum Training in die Südstadt. Nicht zur Freude von Marcel Koller, der irische Ausfälle nicht überbewertet

Wien – Österreichs Teamspieler werden in den kommenden Tagen zu Pendlern. Da die Bedingungen auf dem vorgesehenen Trainingsplatz beim Happel-Stadion aufgrund schlechter Licht- und Bodenverhältnisse nicht optimal sind und die Stadt Wien als Eigentümerin der Arena vorerst keine Einheit auf dem Hauptfeld zulässt, steigen die Einheiten bis einschließlich Donnerstag in der BSFZ-Arena in der Südstadt.

Die in der Wiener Innenstadt einquartierten Spieler müssen sich daher vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Irland einige Male auf den Weg über die Südosttangente machen – nicht gerade zur Freude von Teamchef Marcel Koller. Der Trainingsplatz im Prater, wo noch am Montag geübt worden war, biete "nicht professionelle Bedingungen". Die erste Einheit in Maria Enzersdorf stieg am Dienstag um 16 Uhr.

Schöpf für Junuzovic möglich

Mehr als ein Trostpflaster ist die Tatsache, dass sich alle 23 Kaderspieler fit meldeten. Die Ausfälle von Robert Almer, Zlatko Junuzovic und Sebastian Prödl waren schon zuvor festgestanden. "Ich denke nicht, dass uns das groß behindern wird", sagte Koller. "Alle brennen auf das Spiel, es wird Änderungen geben, deswegen ist Motivation angesagt, sich aufzudrängen."

Prödl zählte zuletzt nicht zur Stammformation, Ramazan Özcan dürfte für Almer einspringen, die Position von Junuzovic wird wohl Alessandro Schöpf einnehmen, auch wenn sich Koller nicht in die Karten blicken lässt. Das gilt auch für den rechten Flügel, wo Martin Harnik und Marcel Sabitzer Anwärter sind. Letzterer ist für Koller auch eine Variante im Angriffszentrum: "Bei ihm sind alle Optionen offen. Sabitzer ist einer, der Tore schießen will und sauer ist, wenn er den Ball nicht bekommt."

Auch Irland plagen Ausfälle

Auch Kollers irischer Kollege Martin O'Neill ist zu Änderungen gezwungen, schließlich fehlen mit Stürmer Shane Long, Linksverteidiger Stephen Ward und Mittelfeldspieler James McCarthy drei Stammspieler. "Sie haben Spieler, die einspringen werden, mussten in dieser Quali schon auf Spieler verzichten und haben trotzdem gewonnen", sagt Koller. "Von der Taktik her wird sich nicht viel ändern, aber vielleicht ist die individuelle Qualität anders."

Die Iren sind als Tabellenzweiter der Gruppe D derzeit drei Punkte vor der ÖFB-Auswahl, Koller erwartet ein enges Match. Der Plan: "Wir müssen alles reinwerfen und versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen." (APA, red, 8.11.2016)