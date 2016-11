"Big Bang Theory"-Ableger über Sheldons Jugendjahre geplant

Darsteller Jim Parsons soll mitproduzieren

Los Angeles – Die Macher der erfolgreichen Sitcom "The Big Bang Theory" arbeiten nach Angaben des Branchenblatts "Variety" an einem Ableger der Serie. Er soll sich um die jungen Jahre des intelligenten Physikers Sheldon Cooper drehen.

Die Arbeiten an dem Projekt seien aber noch in einer sehr frühen Phase, berichtete das Online-Portal am Montag (Ortszeit).

Das Spinoff soll von Sheldon-Darsteller Jim Parsons (43) mitproduziert werden. "The Big Bang Theory" gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien. (APA, 8.11.2016)