Erreger H5N8: Vogelgrippe-Ausbruch in Norddeutschland

Mehr als 100 verendete Tiere an Plöner Seen in Schleswig-Holstein entdeckt

Kiel – Die Vogelgrippe hat höchstwahrscheinlich ein mysteriöses Vogelsterben an mehreren Seen bei Plön (Schleswig-Holstein) in Deutschland ausgelöst. Das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe in der Nacht auf Dienstag Erreger des Subtyps H5N8 nachgewiesen, teilte das Umweltministerium in Kiel mit.

Allerdings seien die Untersuchungen des FLI nicht abgeschlossen. "Es wird derzeit noch analysiert, ob es sich bei dem Virus um den hoch- oder niedrigpathogenen Typ handelt (stark oder gering krankmachend)", teilte das Ministerium mit.

Über 100 tote Wasservögel

Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, lasse sich sagen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Seit dem Wochenende wurden mehr als 100 tote Wasservögel – vor allem Reiherenten – am Großen Plöner See sowie an umliegenden kleineren Seen entdeckt. (APA, 8.11.2016)