UN-Klimakonferenz: Arme Länder leiden besonders unter Wetterextremen

Japan billigte Pariser Klimavertrag – Ministerpräsident Abe strebt führende Rolle an

Marrakesch – Vier Tage nach Inkrafttreten des Pariser Weltklimavertrags hat auch Japan das Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung gebilligt. Das Land wolle eine führende Rolle bei Vereinbarungen spielen, die zur Transparenz bei der Emissionssenkung jedes Landes beitrügen, sagte der Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag. Experten gehen aber davon aus, dass die späte Ratifizierung des Pakts den Einfluss Japans auf der Klimakonferenz in Marrakesch ausbremsen könnte.

Vertreter von fast 200 Ländern und NGOs sind für zwei Wochen in Marroko zusammengekommen, um neben der Verhandlung der genauen Ausgestaltung des Pariser Abkommens jüngste Forschungserkenntnisse zu evaluieren.

Arme Länder leiden besonders unter Wetterextremen

So stellte die Umweltorganisation Germanwatch am Dienstag ihren jährlichen Bericht vor, der sich vor allem auf Daten des Rückversicherers Munich Re stützt. Weltweit starben demnach zwischen 1996 und 2015 beinahe 530.000 Menschen durch extreme Wetterereignisse. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste beliefen sich auf knapp 3,1 Billionen US-Dollar (etwa 2,8 Billionen Euro). Extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Erdrutsche oder Hitzewellen treffen vor allem Entwicklungsländer, heißt es in dem Bericht. In den vergangenen zwanzig Jahren litten darunter insbesondere das zentralamerikanische Land Honduras, das südostasiatische Myanmar und die Karibikinsel Haiti. Das geht aus dem aktuellen Globalen Klima-Risiko-Index hervor.

Deutschland war im gleichen Zeitraum mit einer Schadenssumme von knapp 3,6 Milliarden US-Dollar (ungefähr 3,26 Milliarden Euro) nach Frankreich und Portugal die am drittstärksten betroffene Industrienation.

Der Pariser Weltklimavertrag sieht vor, den Anstieg der Erderwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen und so Wetterextreme zu verhindern. China und die USA hatten als die beiden größten Verursacher des Treibhausgases Kohlendioxid im September das Abkommen ratifiziert. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem 1997 geschlossenen Kyoto-Protokoll, ist das Abkommen nicht bindend: Es bleibt jedem Staat selbst überlassen, seine Zusagen einzuhalten. Nach monatelangem Ringen hatte sich die deutsche Bundesregierung auf einen gemeinsamen Klimaschutzplan geeinigt, den Umweltministerin Barbara Hendricks in der kommenden Woche in Marrakesch präsentieren will. Er soll diesen Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. (APA, Reuters, 8.11.2016)