Effies für die "besteste" Werbung des Jahres

foto: wirz / brau union

Gold, bestest

Gold in der Kategorie Newcomer, und das zweite in diesem Jahr für Wirz: Strongbow Apple Cider, laut Claim "Cider at it's bestest".

Auftraggeber: Brau Union Österreich | Agentur: Wirz | Mediaagentur: Starcom | Kommunikationsbudget: 740.840,00 Euro