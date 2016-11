Ölhändler warten US-Wahlen ab

Preis für Nordseesorte Brent stieg leicht um 10 Cent auf 46,25 Dollar

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Am Markt warte man das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen ab, das in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden dürfte, hieß es aus dem Handel.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete in der Früh 46,25 US-Dollar (41,8 Euro). Das waren um 10 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um einen Cent auf 44,88 Dollar.

Kurz vor den US-Wahlen sorgten Zahlen zum chinesischen Außenhandel kaum für Bewegung bei den Ölpreisen. Die Ausfuhren fielen im Oktober stärker als erwartet, während die Importe zulegten. Bei den Importen bleibt die Nachfrage nach Rohstoffen durch die Infrastrukturinvestitionen in China weiter stark. (APA, 7.11.2016)