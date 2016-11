Deutschland bietet regierungskritischen Türken Asyl an

Präsident Gauck stärkte zuvor dem geflüchteten "Cumhuriyet"-Chefredakteur den Rücken

Berlin/Ankara – Deutschland hat Regierungskritikern aus der Türkei Asyl angeboten. "Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen politisch Verfolgten im Grundsatz offen", sagte Außenstaatssekretär Michael Roth der Zeitung "Welt".

Das Recht auf Asyl gelte nicht nur für Journalisten. Darüber entschieden die zuständigen Behörden. "Alle kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bundesregierung ihnen solidarisch beisteht." Es gebe bereits verschiedene Programme, die auch türkischen Wissenschaftern und Journalisten offenstehen, sagte der SPD-Politiker.

Gauck empfing Can Dündar

Bundespräsident Joachim Gauck hatte zuvor dem früheren Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, bei einem Treffen in Berlin die deutsche Unterstützung für die demokratischen Kräfte in der Türkei zugesichert.

Gauck betonte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bei der eineinhalbstündigen Begegnung im Schloss Bellevue seinen Respekt für die Arbeit und das Engagement Dündars, der wegen seiner drohenden Inhaftierung in der Türkei seit dem Sommer in Deutschland lebt.

Der deutsche Bundespräsident zeigte sich demnach erneut tief besorgt über den Weg der Türkei und die Lage der Opposition in dem Land. Die türkische Polizei hatte vor einer Woche den derzeitigen Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung, Murat Sabuncu, und weitere "Cumhuriyet"-Mitarbeiter inhaftiert.

Dündar verlangt mehr Einsatz für die Demokratie

Dündar hatte danach die aus seiner Sicht zunächst unzureichende Reaktion Berlins kritisiert und von den europäischen Regierungen mehr Einsatz für die Demokratie in der Türkei verlangt. Gauck hatte sich am Wochenende im "Spiegel" mit deutlicher Kritik an der türkischen Politik zu Wort gemeldet.

Kritik an Europa

Auch im Gespräch mit Gauck kritisierte Dündar den Teilnehmern zufolge, dass Europa mit seinem Verhalten zum Aufstieg von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan beigetragen und den EU-freundlichen Türken keine wirklichen Alternativen angeboten habe. Den Empfang durch Gauck würdigte Dündar als wichtiges Zeichen auch für die Inhaftierten in der Türkei.

Gauck sagte den Angaben zufolge, nach den jüngsten Verhaftungswellen könne es "für uns als Deutsche kein business as usual" im Umgang mit der Türkei mehr geben. Insbesondere die Entwicklung von Meinungs- und Pressefreiheit würden aufmerksam begleitet. An dem Gespräch mit Dündar nahmen auch Gaucks Partnerin Daniela Schadt, eine frühere Journalistin, sowie der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland teil.

Dündar trug sich im Schloss Bellevue ins Gästebuch ein. Er schrieb, es sei für ihn eine "große Ehre", in "diesem Palast der Freiheit" zu sein, um "Solidarität mit allen Journalisten und Schriftstellern in türkischen Gefängnissen" zu fordern.

Der Journalist war im Mai nach der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" in Syrien zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Im Februar wurde er bis zum Berufungsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Im Juli verließ Dündar die Türkei und lebt seither in Deutschland. (APA, 8.11.2016)