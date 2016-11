USA verhängte Importzölle gegen Voestalpine

US-Handeslministerium wirft Stahlkonzern Dumping vor – Auch andere Firmen aus Europa und Asien betroffen

Washington/Linz – Das US-Handelsministerium wirft Stahlfirmen aus Europa und Asien Dumping bei bestimmten Exportprodukten vor. Gegen sie wurden vorläufige Importzölle verhängt, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Betroffen ist auch die Linzer voestalpine.

Konkret geht es um zugeschnittene Bleche aus Kohlenstoff- und Legierungsstahl. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt: unter anderem im Haus- und Brückenbau, als Maschinenteile und im Schiffsbau. Betroffen sind neben der voestalpine weitere Firmen aus Deutschland, Frankreich, Belgien, China, Italien, Japan, Südkorea und Taiwan. Die Ermittlungen erfolgen auf Antrag des US-Stahlkonzerns Nucor sowie der amerikanischen Töchter von ArcelorMittal und SSAB.

Neues Werk in Texas

Die voestalpine hatte erst am Nationalfeiertag ein in knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit errichtetes Roheisenwerk im US-Staat Texas eröffnet. Die Investition belief sich auf 550 Millionen Euro. Man wolle in Amerika kräftig expandieren, sagte CEO Wolfgang Eder bei dieser Gelegenheit. (8.11.2016)