Salzburg muss auf Soriano verzichten

Muskelverletzung bei Spanier, Ausfall für "unbestimmte Zeit"

Salzburg – Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss in den nächsten Wochen auf Kapitän Jonatan Soriano verzichten. Wie der Bundesliga-Dritte am Montag via Twitter bekannt gab, laboriert der Angreifer an einer Verletzung in der rechten hinteren Oberschenkelmuskulatur. Soriano fällt demnach "auf unbestimmte Zeit" aus.

Der Spanier hat sich die Blessur im Liga-Spiel in Mattersburg (1:2) am Sonntag zugezogen. Soriano musste im Burgenland bereits nach einer Viertelstunde vom Feld. In dieser Saison brachte er es bisher auf sechs Tore in der Liga und ist damit Salzburgs bester Torschütze. (APA, 7.11.2016)