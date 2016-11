"Mass Effect Andromeda": Neuer Story-Trailer und Sammleredition für 199 Dollar

Bioware gibt frische Einblicke in das Sci-Fi-Rollenspiel

Bioware hat einen neuen Cinematic-Trailer zum Sci-Fi-Rollenspiel "Mass Effect Andromeda" veröffentlicht. Neuigkeiten sind darin nicht all zu viele enthalten, allerdings wird frisches Licht auf die Protagonisten und die neue feindliche Alienspezies geworfen.

Die komplett eigenständige Geschichte spielt lange nach den Ereignissen der ersten drei Teile und soll im ersten Quartal 2017 für PC, PS4 und XBO auf den Markt kommen.

wirspielen Video: Cinematic-Trailer zu "Mass Effect Andromeda".

Loyalität

Spieler können entweder als Sarah oder Scott Ryder in Aktion treten. Wie schon in vorangegangenen Teilen wird man sich wieder um seine Crew-Mitglieder kümmern müssen bzw. können. Absolviert man so genannte Loyality-Missionen, stärkt dies die Verbindungen zwischen den Charakteren, berichtet die Seite Game Informer.

Dabei setzen die Entwickler dieses Mal auf mehr Entscheidungsfreiheit. So kann man auch auf diese Missionen verzichten, sie während der Hauptkampagne erledigen oder auch im Anschluss spielen.

foto: ea Ein Spielzeugauto für Sammler.

Special Edition

Erstes echtes Gameplay soll am 1. Dezember im Rahmen der Video Game Awards gezeigt werden.

Neben dem neuen Trailer wurde auch eine Sammleredition zu "Mass Effect Andromeda" vorgestellt. Für 199 Dollar erhalten Käufer neben dem Spiel unter anderem auch ein ferngesteuertes Planetenfahrzeug – ein Modell des Mako. (zw, 7.11.2016)