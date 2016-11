Auftritte Ende August in Wien und Klagenfurt

Wien/Klagenfurt – Robbie Williams kommt im Sommer 2017 für zwei große Konzerte nach Österreich. Die "Heavy Entertainment Tour" führt den englischen Popstar am 26. August in das Ernst-Happel-Stadion in Wien und am 29. August ins Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Am Freitag (11. November), 11 Uhr, startet der Vorverkauf, wie der Veranstalter Ewald Tatar mitteilte. Als Vorgruppe werden Erasure fungieren. (APA, 7.11.2016)