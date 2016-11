Regierungen in Europa hoffen auf Wahlsieg Clintons

Nur Rechtspopulisten zeigen Sympathien für Trump

"Ich hoffe zum Wohle der USA, Europas und der Welt, dass wir keinen US-Präsidenten haben werden, der ein Populist und Protektionist gleichermaßen ist", sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Tag vor den Wahlen in den USA. Der Sozialist aus Paris drückte im französischen TV offen seine Hoffnung aus, dass Hillary Clinton gewinne.

So deutlich wie er sprachen nur wenige europäische Spitzenpolitiker aus, dass es für die Union mit Trump "sehr schwierig" werden würde. Insgeheim kommen praktisch alle Regierungen der Mitgliedsländer und die EU-Institutionen zu diesem Schluss. Nur die Rechtspopulisten, von Marine Le Pen über den Niederländer Geert Wilders bis hin zur FPÖ, zeigen Sympathien für Trump.

Die Beziehungen EU-USA (bzw. zwischen den transatlantischen Partnern in der Nato) sind schon seit Jahren nicht ganz einfach. US-Präsident Barack Obama hatte den Europäern beim Nato-Gipfel im Juli zwar versichert, dass Washington "auf immer" engster Verbündeter sein werde. Aber auch er mahnte, dass die Europäer außen- und sicherheitspolitisch eigenständiger werden müssten, sprich: EU und Nato-Europäer müssten mehr Geld in die Hand nehmen, zur Bewältigung der Krise mit Flüchtlingen ebenso wie in der Ukraine, Nordafrika, Nahost. Der Wirtschaft fehle Schwung.

Zudem wurde das Verhältnis Brüssel-Washington seit langem getrübt durch Differenzen bei der Datenüberwachung, den Kampf gegen den Terror, Probleme beim Handelsabkommen TTIP.

Unter Clinton könnte man zumindest einigermaßen berechenbar weiterarbeiten, hofft man in der Union. Bei Trump könnte es schlagartig schlimmer werden. Er machte kein Hehl daraus, dass er mit Europa wenig anfangen könne ("America first"), die Partner etwa für US-Sicherheitspolitik "zahlen müssten". Noch gefährlicher: Wirft er die Notenpresse an, könnte die Eurokrise zurückkehren. (Thomas Mayer, 8.11.2016)