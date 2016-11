WAC verpflichtet Stürmer aus Jamaika

26-Jähriger Dever Orgill kommt 2017

Wolfsberg – Österreichs Fußball-Bundesligist WAC hat die Verpflichtung von Dever Orgill bekanntgegeben. Der jamaikanische Stürmer kommt aus der höchsten finnischen Spielklasse, zum Meistertitel von IFK Mariehamn trug er zwölf Tore und acht Assists bei. Für das Nationalteam war er neunmal im Einsatz.

Dever Orgill unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, er wird im Jänner in Kärnten erwartet. "Ich freue mich schon auf die Zeit beim WAC. Ich werde für den Verein und für die Fans alles geben und will mit der Mannschaft erfolgreich sein", wurde der 26-Jährige in einer Aussendung zitiert. (APA, 7.11.2016)