Schlüsselstelle bei Colitis ulcerosa entdeckt

Deutsche Forscher haben den Transkriptionsfaktor GAT3 als Schrittmacher der entzündlichen Darmerkrankung identifiziert– er spielt auch in der Lunge eine Rolle

Menschen mit Colitis ulcerosa haben ein großes Handicap. Diese chronische und meist in Schüben verlaufende entzündliche Erkrankung des Dickdarms betrifft zunehmend mehr Menschen. Sie leiden an Krämpfen, haben Schmerzen und brauchen immer eine Toilette in der Nähe.

Die genauen Ursachen für diese Darmerkrankung sind trotz langjähriger weltweiter Forschungsbemühungen bis jetzt nur unvollständig verstanden. Bekannt ist, dass T-Zellen, die Krankheitserreger abwehren können, eine besondere Rolle bei der Regulierung des Immunsystems des Darms spielen, genauso wie die so genannten Transkriptionsfaktoren, die von diesen Immunabwehrzellen gebildet werden.

Mediziner der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und ihre Fachkollegen an der Philipps-Universität Marburg haben jetzt den Transkriptionsfaktor GATA3 als einen entscheidenden Schrittmacher bei Colitis ulcerosa identifiziert. "Wir konnten nachweisen, dass die Abwehrzellen von Patienten vermehrt das Protein GATA3 ausschütten", erklärt Vanessa Popp, Mitarbeiterin im Team von Markus Neurath.

Entzündungsschübe mindern

Und noch mehr: Den Wissenschaftlern gelang es, Abwehrzellen daran zu hindern, das Protein GATA3 zu bilden und so Entzündungsreaktion und die Produktion von weiteren entzündungsrelevanten Eiweißen, den Zytokinen, zu mindern.

Dazu nutzen sie so genannte DNAzyme, künstliche DNA-Moleküle. Diese Entdeckung könnte zu einem neuen Therapieansatz zur Behandlung von Colitis ulcerosa führen. Der Einfluss des Transkriptionsfaktors GATA3 auf Entzündungsreaktionen war bereits aus früheren Studien bekannt – allerdings nur in der Lunge. Unbekannt dagegen war, dass der Transkriptionsfaktor auch bei Colitis ulcerosa eine so entscheidende Rolle spielt. "Durch die Blockade der Produktion von GATA3 im Modellsystem konnten wir sowohl präventiv als auch während der akuten Phase der Erkrankung die Entzündung minimieren", sagt Neurath. (red/idw, 7.11.2016)

Originalstudie:

Rectal Delivery of a DNAzyme That Specifically Blocks the Transcription Factor GATA3 Reduces Colitis in Mice