Linz und St. Pölten starten Kooperation im Kulturtourismus

Packages für Theater- und Konzertbesucher

Linz/St. Pölten – Linz und St. Pölten wollen sich im Kulturtourismus stärker vernetzen. Dazu wurden Packages u. a. mit Hotels und Öffi-Tickets geschnürt, die Oberösterreicher zu Aufführungen nach Niederösterreich und umgekehrt locken sollen. Kooperationspartner sind neben den Tourismusverbänden beider Städte das Landestheater und das Brucknerhaus in Linz sowie das Festpielhaus und das Landestheater in St. Pölten.



"Einige Hundert" Gäste will der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner bis zum Sommer zwischen den beiden Städten bewegen, wie er bei der Präsentation der Kooperation am Montag sagte. Es gehe darum, die Städte näher zueinanderzubringen. Für Uwe Schmitz-Gielsorf, den kaufmännischen Leiter des Linzer Landestheaters, kommt es ohnehin nur auf die Betrachtungsweise an: Wenn man eine Stunde in eine andere Stadt fahre, erscheine einem das weit, innerhalb einer Metropole sei man aber auch oft so lange unterwegs. Dieses unterschiedliche Zeitempfinden "ist eigentlich Quatsch", hofft er, dass viele die eine Stunde von St. Pölten nach Linz in Kauf nehmen. (APA, 7.11.2016)