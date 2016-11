Mindestens sechs Tote bei Brand in Kino in Kasachstan

Feuer breitete sich auf Fläche von 1.800 Quadratmetern aus

Almaty – Beim Brand eines Kinos in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Einige der Toten seien Handwerker, die in dem Gebäude gearbeitet hätten, teilte der Zivilschutz in der Millionenstadt Almaty am Montag mit.

Demnach war der Brand am Sonntagabend ausgebrochen und hatte sich auf eine Fläche von 1.800 Quadratmetern ausgebreitet. Dutzende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, mehr als 250 Helfer waren bei den Lösch- und Rettungsarbeiten im Einsatz. Das Kino befindet sich in einem Gebäudekomplex, der an die Almaty Towers angrenzt. Die zwei modernen Hochhäuser mit je 25 Etagen prägen weithin sichtbar die Skyline der ehemaligen Hauptstadt im Süden Kasachstans. (APA, 7.11.2016)