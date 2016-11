1.000 Folgen: Das Quiz zum "Tatort"-Jubiläum

Das Verbrechen stirbt nicht aus, und mit ihm bleibt auch die Krimiserie einem treuen Publikum erhalten. Wie gut kennen Sie den "Tatort"?

Ein Sonntagabend ohne "Tatort", das könnte den Biorhythmus mancher Fernsehkrimifans durcheinanderbringen. Wie beruhigend, dass die Reihe seit 1970 länderübergreifend auf den öffentlich-rechtlichen Sendern läuft. Sie greift immer wieder gesellschaftlich brisante Themen auf – auch deshalb bietet der "Tatort" wöchentlich Gesprächsstoff. Ob nun zu Hause, in sozialen Netzwerken oder in den STANDARD-Foren, keine Meinung zum "Tatort" zu haben, zur Handlung, den Kommissaren und ihren Ermittlungsmethoden, kann man sich als Krimifan gar nicht leisten.



Seit bald 1.000 Folgen, am Sonntag wird das Jubiläum gefeiert, kündigen nervös umherschauende Augen, ein Fadenkreuz und dazu eine altvertraute Melodie den "Tatort" im Hauptabendprogramm an. Die Jubiläumsfolge greift den Titel der allerersten Folge wieder auf, im "Taxi nach Leipzig" geht es für die altgedienten Kommissare Borowski und Lindholm um nichts weiter als das eigene Leben. Überhaupt hat die Serie schon einige legendäre Kommissare kommen und gehen sehen. Unvergessen bleibt Götz George als unkonventioneller Kommissar Schimanski. 22 Ermittlerteams sind aktuell in Sachen Verbrechensbekämpfung unterwegs, 80 waren es seit den "Tatort"-Anfängen.

Wie gut kennen Sie sich im "Tatort"-Universum aus?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz, und posten Sie Ihre Lieblingsermittler und -folgen im Forum! (jnk, aan, 11.11.2016)