Einsätze der ÖFB-Teamspieler am Wochenende

Überblick über die Club-Einsätze der österreichischen Fußball-Teamspieler am Wochenende vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Irland und dem Testspiel am darauffolgenden Dienstag gegen die Slowakei jeweils im Wiener Happel-Stadion:

Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt)

saß beim Heim-1:0 gegen den 1. FC Köln auf der Bank.

Andreas Lukse (SCR Altach)

stand beim 5:1 vor eigenem Publikum gegen die Austria im Tor.

Ramazan Özcan (Bayer Leverkusen)

war beim 3:2 vor eigenem Publikum gegen Darmstadt Ersatz.

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen)

saß gegen Darmstadt ebenfalls auf der Bank.

Martin Hinteregger (Augsburg)

spielte beim 2:0 in Ingolstadt durch.

Florian Klein (VfB Stuttgart)

wurde beim 3:1 daheim gegen Arminia Bielefeld in der 46. Minute eingetauscht.

Michael Madl (Fulham)

stand beim Auswärts-2:0 gegen Brentford nicht im Kader.

Markus Suttner (FC Ingolstadt)

war beim 0:2 gegen Augsburg über die komplette Spielzeit im Einsatz.

Stefan Stangl (Red Bull Salzburg)

stand beim 1:2 in Mattersburg nicht im Kader.

Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur)

absolvierte auswärts gegen Arsenal seine erste Liga-Partie in dieser Saison, erzielte ein Eigentor und spielte im Zentrum einer Abwehr-Dreierkette durch.

David Alaba (Bayern München)

wurde beim 1:1 vor eigenem Publikum gegen Hoffenheim in der 82. Minute eingewechselt.

Marko Arnautovic (Stoke City)

fehlte beim Auswärts-1:1 gegen West Ham wegen einer Sperre.

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen)

spielte gegen Darmstadt durch und bereitete den zweiten Leverkusen-Treffer vor.

Stefan Ilsanker (RB Leipzig)

spielte beim 3:1 vor eigenem Publikum gegen Mainz als Rechtsverteidiger durch.

Karim Onisiwo (FSV Mainz 05)

spielte beim 1:3 in Leipzig durch.

Valentino Lazaro (Red Bull Salzburg)

war beim 1:2 in Mattersburg Ersatz.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

war beim 3:1 gegen Mainz über die komplette Distanz im Einsatz.

Louis Schaub (Rapid Wien)

spielte bei der 0:1-Heimniederlage gegen den WAC durch.

Alessandro Schöpf (Schalke 04)

traf beim 3:1 in Gelsenkirchen gegen Werder Bremen zweimal und spielte durch.

Martin Harnik (Hannover 96)

erzielte beim 2:2 auswärts gegen Eintracht Braunschweig das erste Tor seiner Mannschaft und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Michael Gregoritsch (Hamburger SV)

spielte beim Heim-2:5 gegen Dortmund durch.

Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt)

wurde beim 0:2 gegen Augsburg zur Pause ausgetauscht.

Marc Janko (FC Basel)

wurde beim Heim-2:1 gegen Lausanne in der 64. Minute eingewechselt und erzielte in der 92. Minute das Siegestor.