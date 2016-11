Zwölf Meter großer Pac-Man frisst sich über steirische A2

Asfinag: Neu sanierter Abschnitt der Südautobahn beschädigt

Pack – Unbekannte Täter haben am Wochenende die neue Fahrbahn der Südautobahn (A2) in der Steiermark "verziert". Wie die Asfinag am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurden eine Kirsche und ein zwölf Meter breiter Pac-Man, eine Kult-Videospielfigur aus den 1980er-Jahren, auf den eben erst sanierten Abschnitt der Straße gesprüht.

Die Sprayer haben sich den Abschnitt zwischen Unterwald und dem Herzogbergtunnel auf der Pack ausgesucht – dieses Straßenstück wird erst Ende November für den Verkehr freigegeben. Die Asfinag hat Anzeige erstattet, der gesamte beschädigte Asphaltbereich umfasst rund 400 Quadratmeter. Die genaue Schadenshöhe stand vorerst nicht fest. Montagmittag wurde die Farbe von der Asfinag mit einem Hochdruckreiniger wieder entfernt. (APA, 7.11.2016)

foto: apa/asfinag

foto: asfinag