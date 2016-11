"Dr. Strange" erobert Spitze der US-Kinocharts

Britischer Schauspieler Benedict Cumberbatch als Superheld

New York – Als Superheld "Dr. Strange" hat der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Action-Film spielte am Wochenende bei seinem Debüt an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 85 Millionen Dollar (etwa 76 Millionen Euro) ein und setzte sich damit an die Spitze, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag (Ortszeit) berichtete.

Experten hatten mit einem deutlich geringeren Einspielergebnis gerechnet. In dem Film, der in Österreich bereits seit Ende Oktober zu sehen ist, spielen neben Cumberbatch unter anderem auch Chiwetel Ejiofor und Rachel McAdams mit.

Auch auf den Plätzen zwei und drei folgten Neueinsteiger: Der Zeichentrickfilm "Trolls", für den in der Originalfassung unter anderem Justin Timberlake und Anna Kendrick Stimmen liefern, spielte rund 46 Millionen Dollar ein. In Österreich ist die Komödie über kunterbunte Trolle bereits seit Mitte Oktober zu sehen. Auf dem dritten Platz landete Mel Gibsons Kriegsdrama "Hecksaw Ridge", das rund 15 Millionen einspielte.

Der Halloween-Film und Vorwochensieger "Boo! A Madea Halloween" musste sich an diesem Wochenende mit rund acht Millionen Dollar und dem vierten Platz begnügen. Tom Hanks' "Inferno" landete in seiner zweiten Woche mit rund 6,3 Millionen Dollar auf dem fünften Rang.