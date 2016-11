Gal Gadot wird zum zweiten Mal Mama

Der Wonder-Woman-Star hat bereits eine fünfjährige Tochter

Los Angeles – Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (31) wird zum zweiten Mal Mutter. Sie verkündete die Botschaft mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf ist Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano zu sehen. Beide formen mit ihren Händen ein Herz.

So excited to share this wonder with you... #mommyforthesecondtime ✨😉😊💝✨ Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 11:06 Uhr

"Ich bin so aufgeregt, dieses Wunder mit euch zu teilen...#zumzweitenmalmutter", schrieb die 31-Jährige am Sonntag dazu. Das Paar hat bereits eine fünfjährige Tochter.

Gadot spielt in mehreren Comic-Verfilmungen die Superheldin Wonder Woman. In dieser Rolle war sie in diesem Jahr in "Batman v. Superman" zu sehen, im kommenden Jahr folgt eine "Justice League"-Fortsetzung und ein Film, der sich nur um die weibliche Heldin dreht.

Wonder Woman als Ehrenbotschafterin

Im Oktober hatten die Vereinten Nationen die Comicfigur zur Ehrenbotschafterin für die gesellschaftliche Stärkung von Frauen und den Kampf um Gleichberechtigung ernannt. Wonder Woman habe eine Vision von Gerechtigkeit und Frieden und sei als Kämpferin "besser als die meisten", sagte Gadot damals in New York. (APA, 7.11.2016)