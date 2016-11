Boni an der Wall Street werden 2016 erneut gekürzt

Schlechtere Geschäfte, mehr Regulierung

New York – Die Banker an der Wall Street müssen sich einer Studie zufolge erneut auf sinkende Boni einstellen. Insgesamt sei für das heurige Jahr ein Rückgang um fünf bis zehn Prozent zu erwarten, ergab eine am Montag veröffentlichte Untersuchung der auf Vergütungsberatung spezialisierten Firma Johnson Associates.

Hintergrund ist demnach, dass das Geschäft mit Firmenübernahmen und Börsengängen nicht mehr so rund läuft und eine verschärfte Regulierung den Handel weniger lukrativ macht.

Anleihehändler kommen glimpflich davon

Besonders deutlich dürften die Boni-Einbußen bei Investmentbankern (minus zehn bis 20 Prozent) und Aktienhändlern (minus fünf bis 15 Prozent) ausfallen. Glimpflicher kommen Anleihehändler weg mit einem Rückgang von bis zu zehn Prozent. Ihr Geschäft hat sich im Jahresverlauf merklich erholt. Mit Zuwächsen können lediglich Banker rechnen, die im Filial- und Firmenkundengeschäft tätig sind. Ihnen winkt im Schnitt ein Zuwachs von bis zu fünf Prozent bei den Sondervergütungen.

Johnson bezeichnete 2016 als enttäuschendes Jahr für die Wall-Street-Banker. 2017 werde womöglich ebenfalls schwierig. Bereits 2015 waren die Boni zurückgegangen. (APA, Reuters, 7.11.2016)