Türkischer Europaminister empfängt Vertreter der EU-Staaten

Regierung will über "Entwicklungen" informieren – Kurz: Rote Linie längst überschritten

Ankara – Angesichts scharfer Kritik am Vorgehen Ankaras gegen Opposition und Medien empfängt der türkische Europaminister Ömer Celik am Montag die Vertreter aller EU-Staaten in Ankara zu einem außerplanmäßigen Treffen. Der Minister werde dabei über die "jüngsten Entwicklungen im Land" berichten, teilte sein Büro mit.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat ihrerseits mitgeteilt, dass sie ein "Treffen der EU-Botschafter in Ankara" einberufen habe. Die EU-Kommission sowie Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn hatten die Verhaftung der Spitze der prokurdischen HDP und mehrerer ihrer Abgeordneter scharf kritisiert. Zuvor war Ankara bereits wegen einer Festnahmewelle gegen Journalisten und der Schließung regierungskritischer Medien in die Kritik geraten.

"Rote Linie überschritten"

Aus Sicht von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) habe die türkische Regierung "die rote Linie längst überschritten". "Ein Land, das versucht, Journalisten und Oppositionsführer einzusperren, hat in der Europäischen Union keinen Platz", sagte der ÖVP-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Zu Drohungen aus der Türkei, den Flüchtlingspakt mit der EU zu kündigen, wenn es nicht zu der verabredeten Visa-Freiheit für ihre Bürger kommen sollte, sagte Kurz: "Damit dürfen wir uns nicht erpressen lassen." In diesem Fall müsse die EU ihre Außengrenzen selbst schützen. (APA, 7.11.2016)