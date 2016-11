Handballer schaffen Pflichtsieg in Bosnien

Nationalteam setzt sich in EM-Qualifikation in dramatischem Match 23:22 durch

Sarajevo – Österreichs Handball-Nationalmannschaft dürfen weiter auf die Qualifikation für die Europameisterschaft 2018 hoffen. Vier Tage nach dem misslungenen Start gegen Finnland feierte die für die Qualifikation verjüngte Auswahl von Patrekur Johannesson am Sonntag in Sarajevo in einer dramatischen Partie einen 23:22 (9:11)-Erfolg und hat das Schicksal wieder in eigener Hand.

Die Österreicher steckten die enttäuschende 27:31-Niederlage vom Mittwoch vor mehreren tausend Zuschauern gut weg und hielten die Partie von Beginn an offen. Nicht zuletzt die Abwehrreihen bestimmten die erste Hälfte, in der Österreich den Gegner nie um mehr als drei Tore (11:8/29.) davonziehen ließ. Nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß-Rot beharrlich, verbuchte nach genau 45 Minuten erstmals eine Zwei-Tore-Führung und baute diese zwischenzeitlich bis auf +3 aus (19:16/51.).

Nach für beide Seiten hektischen und fehlerhaften Schlussminuten glich Bosnien auf 21:21 aus und ging erstmals nach langem wieder in Führung (22:21/28.). Das Finish gehörte aber Österreich, das dank Wilhelm Jelinek und Gerald Zeiner den Stand drehte und auch den letzten Angriff der Hausherren überstand. Die Deutschland-Legionäre Robert Weber (6), Raul Santos (5) und Nikola Bilyk (4) waren die erfolgreichsten rot-weiß-roten Werfer.

Österreich setzt die Qualifikation Anfang Mai 2017 mit dem schweren Doppel gegen Tabellenführer Spanien, der am Samstag in Finnland locker 36:21 siegte, fort. Österreich rangiert punktegleich mit Finnland auf Rang zwei, Bosnien ist ohne Zähler Letzter.

Zur EM-Endrunde im Jänner 2018 in Kroatien schaffen es die Top zwei der Gruppe, zudem der beste Dritte aus den insgesamt sieben Pools. (APA, red, 6.11. 2016)

Ergebnisse Handball-EM-Qualifikation – 2. Phase/Gruppe 3, 2. Runde:

Bosnien-Herzegowina – Österreich 22:23 (11:9). Sarajevo.

Tore Österreich: Weber 6, Santos 5, Bilyk 4, M. Hermann 3, Kirveliavicius, Bozovic, Zeiner, Jelinek, A. Hermann je 1

Samstag: Finnland – Spanien 21:36 (12:17)

Nächste Spiele:

Österreich – Spanien (3./4. Mai 2017)

Spanien – Österreich (6./7. Mai 2017)