FBI-Chef: Keine Hinweise auf kriminelles Verhalten Clintons

Bundespolizeichef James Comey: Neue Clinton-E-Mails erfordern keine Neubewertung der Affäre

Washington – Eine Prüfung von neu entdeckten E-Mails hat keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ergeben. Diese Einschätzung sei getroffen worden, nachdem die kürzlich neu entdeckten E-Mails ausgewertet worden seien, teilte der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, am Sonntag in einem Brief an Kongressmitglieder mit.

Aus Polizei-Kreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, dass die Ermittlungen damit wieder eingestellt worden seien.

Bei den Untersuchungen ging es darum, dass Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin einen privaten Server in ihrem Haus auch für dienstliche Korrespondenzen genutzt hat. Wäre dadurch die Sicherheit der USA gefährdet worden, hätte das zu einer Anklage führen können. Die E-Mail-Affäre hatte Clinton im Wahlkampf immer wieder belastet.

Neu entdeckte Mails

Vergangene Woche sorgte ein Brief Comeys an den Kongress für weitere Aufregung, in dem von den neu entdeckten Clinton-Emails berichtet wurde. Der umstrittene Schritt war vom republikanischen Kandidaten Donald Trump im Wahlkampf gegen Clinton verwendet worden.

Nach der Prüfung des Laptops von Clintons Beraterin bleibe nun die Bewertung seines Büros vom Juli gültig, erklärte FBI-Chef Comey in seinem Brief.

Two days before Election Day, FBI director Comey tells Congress new email review doesn't change decision on Clinton. https://t.co/6lj9dDHR9m — AP Politics (@AP_Politics) November 6, 2016

Damals hatte Comey als Ergebnis von Nachforschungen zwar erklärt, die Demokratin habe einen "extrem verantwortungslosen Umgang" mit den E-Mails gepflegt, Hinweise auf einen bewussten Gesetzesverstoß hätten sich nicht gefunden.

Die Kampagnenteam von Clinton zeigte sich umgehend erfreut von den Neuigkeiten. "Wir waren uns immer sicher, dass es keinen Grund geben wird, die Entscheidung vom Juli zu ändern. Direktor Comey hat das nun bestätigt", schreib Clinton-Pressesprecher Brian Fallon auf Twitter. Auch der Republikaner Trump reagierte umgehend und erklärte, Clinton werde von einem "manipulierten System" geschützt. In Fernost legte der Dollar zum Yen zu. (APA. dpa, Reuters, 6.11.2016)