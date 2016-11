Vom 7. bis zum 9. November können User die Onlineausgabe der Zeitung kostenlos nutzen

New York – Die "New York Times" fährt zur Wahl in den USA ihre Bezahlschranke herunter. Vom 7. bis zum 9. November können alle Nutzer die digitale Ausgabe der Zeitung kostenlos nutzen, heißt es in einer Mitteilung der Zeitung. Das Angebot startet in der Nacht auf Montag und gilt für 72 Stunden. Die Wahl findet am Dienstag statt. (red, 6.11.2016)