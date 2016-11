5:1 gegen die Austria – Altach zieht mit Sturm gleich

Die Austrianer wurden nach vier Bundesliga-Siegen in Folge völlig entzaubert. Zwar gelang Petar Filipovic das 1:4 (88.), doch Dimitri Oberlin fixierte mit seinem achten Saisontreffer (91.) die bisher höchste Saisonniederlage der Violetten. Altach wird am 19. November um die Tabellenführung, dann kommt Sturm Graz auf Besuch. (APA, red 6.11. 2016)

"Wir müssen höllisch aufpassen", hatte Austria-Coach Thorsten Fink vor dem Match gemeint. Doch die Gastgeber konnten trotz dieser Warnung fast ungehindert ihr Spiel aufziehen. Defensiv bestens aufgestellt, drängten sie die Wiener von Beginn an zurück und fanden schon in der ersten Viertelstunde gute Chancen vor. Nikola Dovedan traf in der 4. Minute mit einem Freistoß die Stange und hatte wenige Minuten später nach schönem Dribbling eine weitere Möglichkeit (9.).

Altach – Der SCR Altach hat seine Heimserie in der Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg gegen Austria Wien prolongiert. Die Vorarlberger ließen den Violetten am Sonntag beim 5:1 (2:0) keine Chance und sind im eigenen Stadion nun schon neun Partien unbesiegt. Mit 29 Punkten zog das Team von Trainer Damir Canadi nach Punkten mit Spitzenreiter Sturm Graz gleich.

Stimmen:

Damir Canadi (Trainer Altach): "Als Trainer wünscht man sich so ein Spiel. Die Mannschaft hat eine tolle Balance zwischen Offensive und Defensive gehabt. Ich bin sehr froh über diese drei Punkte. Die wollten wir unbedingt haben, um uns mit dem Spitzenspiel gegen Sturm zu belohnen. Ein großes Pauschallob an die gesamte Mannschaft, die es schafft, die Trainingsleistungen auch im Spiel abzurufen. Das macht mich stolz."

Thorsten Fink (Trainer Austria): "Gratulation an Altach für die letzten Wochen und Monate. Man hat heute gesehen, dass wir körperlich und mental nicht imstande waren, dagegenzuhalten. Viele unserer Pässe habe ich so noch nie gesehen. Das war definitiv das schlechteste Spiel seit ich bei der Austria bin. Die Enttäuschung ist groß, aber lieber ein Mal 1:5 verlieren als fünf Mal 0:1. Wenn wir in den nächsten Wochen wieder vier Siege in Folge schaffen, dann bin ich auch zufrieden."