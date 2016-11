Borowski und das verlorene Mädchen am "Tatort" aus Kiel: Top oder Flop?

foto: orf/ard/christine schroeder

"Borowski und Brandt fällt die Klärung des Falles in so beiläufiger Absurdität in den Schoß, dass man glaubt, man habe einen Teil des Films womöglich verschlafen", so Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Das Ganze passt auch überhaupt nicht zur Islamismus-Geschichte, die zwar gut gemacht und dank der herausragenden Mala Emde durchaus sehenswert ist. Aber es ist halt auch kein neues Thema mehr, und dass der Staatsschutz in Person von Jürgen Prochnow ('Das Boot') sein eigenes Süppchen in der Angelegenheit kocht, haut den Krimiseher auch nicht unbedingt vom Hocker."

Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Top oder Flop?