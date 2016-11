TV- und Radiotipps für Montag, 7. November

Klartext, Club der roten Bänder, Mr. Smith geht nach Washington, Grey's Anatomy, Broken Land

19.45 US-WAHL

Klartext Martin Thür lotet mit dem österreichischen Botschafter Wolfgang Waldner sowie der Politikwissenschafterin Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution die Lage am Abend vor der Wahl aus. Um 23.25 im Hauptsender ATV. Bis 20.15, ATV 2

20.15 SERIE

Club der roten Bänder Die Geschichte um die coole Gang der schwerkranken Kinder war Überraschungshit bei Vox. Jetzt kommen Leo, Toni, Jonas und Emma wieder und bewältigen ihr Schicksal mit Mut, Stärke und viel frechem Witz. Bis 22.10, Vox

20.15 MACHTGEBRAUCH

Mr. Smith geht nach Washington (Mr. Smith Goes to Washington, USA 1939, Frank Capra) Mit dem Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht schön? hat Frank Capra James Stewart jedes Jahr zum Stammgast im Fernsehen gemacht. Diese Geschichte hier ist weniger bekannt und doch genauso poetisch und wahrhaftig. Herr Smith geht nach Washington und kämpft dort aufrecht und heldenmutig gegen Korruption. Bis 22.20, Arte

21.00 TALK

Hart, aber fair: Kampf um die Rente – Wähl mich, ich geb am meisten Gäste bei Frank Plasberg: Dorothee Bär (CSU), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Marcel Fratzscher (Wirtschaftsforscher), Ulrich Schneider (Der Paritätische), Johannes Vogel (FDP). Bis 22.15, ARD

21.05 SERIE

Grey's Anatomy Staffelende bedeutet im Seattle-Krankenhaus nicht selten Katastrophenalarm. Dann stürzen Flieger ab, gibt es Amokläufe, Naturkatastrophen, Erdbeben und weiß der Kuckuck was noch. Die zwölfte Staffel geht leiser, doch nicht minder dramatisch zu Ende: Braut Amelia hört zufällig ein Gespräch mit Meredith und Bräutigam Owen an, in dem Owen gesteht, dann und wann an die Ex zu denken – und das kurz vor der Hochzeit. Doktor, zur Notaufnahme, aber schnell! Bis 21.45, ORF 1

foto: orf/disney/byron cohen

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Erdbebenserie in Italien: Tage der Angst. 2) "Zero Waste": Leben ohne Müll. 3) "Mister Universe" aus Österreich. Bis 22.00, ORF 2

22.05 SHOW

Das Duell um die Geld Schmähtandler Jan Böhmermann gibt sich ein Stelldichein bei Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf. Bis 0.05, ProSieben

22.25 DOKUMENTATION

Broken Land Der Schweizer Dokumentarfilm erzählt vom Leben einer amerikanischen Gemeinde an der mexikanischen Grenze. Der Alltag ist geprägt von der kilometerlangen Mauer, die vor illegalen Einwanderern aus Mexiko schützen soll. Stephanie Barbey und Luc Peter zeigen, was passiert, wenn die Paranoia lebensbestimmend wird. Gruselig. Bis 23.40, 3sat

foto: 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: 1) Zur Präsidentschaftswahl in den USA: die Inszenierung von Politik im postfaktischen Zeitalter. 2) #uploading_holocaust: Transmedia-Projekt mit Doku über Umgang junger Israelis mit ihrer Geschichte. 3) Die Verdammten in der Josefstadt. 4) Was muss Kindertheater von heute für das Publikum von morgen leisten? 5) Um 23.15 Uhr folgt die Zusammenfassung der Nestroy-Gala. ORF 3 überträgt die Verleihung der Theaterschauspieler-Preise ab 20.15 Uhr, inklusive Ankunft auf dem roten Teppichboden. Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: Auma Obama Corinna Milborn spricht mit der Soziologin und Barack Obamas Schwester über die Wahlen, den Zustand der USA und die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Bis 23.30, Puls 4

23.40 GESPRÄCH

Gültige Stimme: Friedrich Forsthuber Roland Düringer setzt sich mit dem Juristen, Strafrichter und Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen in Wien ins Verhörzimmer. Bis 0.20, Puls 4

0.30 MAGAZIN

10 vor 11: Psychotechnik und Avantgarde – Russische Revolution 1917 Die Osteuropa-Forscherin Margarete Vöhringer über die revolutionäre Welt unmittelbar nach der Revolution. Bis 0.55, RTL