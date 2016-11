Polizist starb nach Schusswechsel in der New Yorker Bronx

Wollte verdächtiges Auto untersuchen – Insasse schoss – Zweiter Beamter verletzt

New York – Bei einem Schusswechsel in der New Yorker Bronx ist ein Polizist ums Leben gekommen. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Er sei bei dem Schusswechsel ins Bein getroffen uns ins Krankenhaus gebracht, inzwischen aber wieder entlassen worden.

Die beiden Polizisten hatten bei dem Vorfall am Freitagnachmittag (Ortszeit) ein verdächtiges Auto untersucht. Eine Frau hatte zuvor die Polizei alarmiert und gesagt, ihr früherer Partner habe sich mit einer Waffe Zugang zu ihrer Wohnung verschafft und sei dann geflohen. Als die Polizisten sich dem Auto des Mannes näherten, begann der 35-Jährige zu schießen.

Ein 41 Jahre alter Polizist wurde in den Kopf getroffen und starb wenig später im Krankenhaus. "Die Stadt trauert und die Familie der New Yorker Polizei trauert", sagte Bürgermeister Bill de Blasio.

Auch der 35-Jährige starb bei dem Schusswechsel. Er war nach Polizeiangaben schon mehrmals auffällig geworden, auch wegen familiärer Gewalt, und hatte auch schon im Gefängnis gesessen. (APA, 6.11.2016)