Frau in Deutschland von Horrorclown angegriffen und geschlagen

Das 31-jährige Angriffsopfer setzte den Täter mit einem Tritt in den Genitalbereich außer Gefecht und flüchtete

Rostock – Die Angriffe sogenannter Horrorclowns reißen nicht ab: Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde am Samstagabend eine Frau in Rostock von einem mit einer Horrormaske kostümierten Täter angegriffen. Der schwarz bekleidete Mann sei hinter einem Auto hervorgesprungen, habe die Frau angeschrien und ihr dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Die 31-Jährige wehrte sich mit einem Tritt in den Genitalbereich des Angreifers. Während der Täter sich vor Schmerzen krümmte, sei die Frau weggelaufen, teilte die Polizei in Rostock mit. Die herbeigerufenen Beamten hätten den Täter allerdings nicht gefunden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf. Die Frau trug eine Schwellung im Gesicht davon. (APA, AFP, 6.11.2016)