Kurdisch-arabische Miliz wird von den USA unterstützt

Damaskus/Raqqa – Eine von den USA unterstützte kurdisch-arabische Miliz hat nach eigenen Angaben am Sonntag mit der Offensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Raqqa begonnen. "Die große Schlacht zur Befreiung von Raqqa und ihrer Umgebung hat begonnen", heißt es in einer Erklärung der Demokratischen Syrischen Kräfte (SDF), die bei einer Pressekonferenz in Ain Issa verlesen wurde. (APA, 6.11.2016)