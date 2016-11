Cavaliers weiter mit weißer Weste

Angeführt von LeBron James setzte sich der Titelverteidiger bei den 76ers ganz knapp durch

Philadelphia – Die Cleveland Cavaliers haben auch ihr sechstes Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Angeführt von LeBron James siegte der Titelverteidiger am Samstag bei den Philadelphia 76ers hauchdünn 102:101. James warf 25 Punkte, mit insgesamt 26.970 Zählern setzte er sich vor Hakeem Olajuwon (26.946) an die zehnte Stelle der ewigen Punkte-Bestenliste. (APA/AFP, 6.11.2016)

NBA vom Samstag:

Atlanta Hawks – Houston Rockets 112:97

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 112:92

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 101:102

Orlando Magic – Washington Wizards 88:86

Detroit Pistons – Denver Nuggets 103:86

Indiana Pacers – Chicago Bulls 111:94

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 117:91

San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 92:116